Nel contratto di Gasperson un'opzione per il prolungamento per un'ulteriore stagione

Un matrimonio proficuo e destinato ad andare avanti per almeno altre tre stagioni, quello tra l’Atalanta e Giampiero Gasperini. Ai microfoni dell’Eco di Bergamo, infatti, Luca Percassi, figlio del presidente Antonio, ha annunciato il rinnovo di contratto del tecnico torinese, che ha prolungato il suo legame con la Dea fino al 2021, con un’opzione per un’ulteriore stagione.

Un messaggio importante da parte della società, all’indomani dell’eliminazione ai playoff di Europa League. Il lavoro svolto da Gasperini in due stagioni a Bergamo ha proiettato la formazione nerazzurra in una dimensione nuova, che non raggiungeva dai primi anni Novanta, instaurando un legame strettissimo anche con tifoseria e città.