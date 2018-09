Tutto pronto per il royal wedding all'italiana. Ecco quello che dovete sapere

Fiume di persone per accogliere The Ferragnez. Prima del fatidico “sì” Chiara Ferragni e Fedez hanno accolto amici e parenti con un opening party a Palazzo Nicolaci a Noto. Ad attenderli curiosi, fan e turisti. Gadget customizzati, fiori e location illuminata di rosso per la festa prematrimonio della coppia più social d’Italia. Il tutto documentato, ovviamente, con immagini e stories pubblicate all’istante su Instagram.

Dopo la posa davanti al logo fiorato e il saluto dal balcone i Ferragnez hanno dato inizio alla festa. Presenti tra gli altri anche Giusy Ferreri che si è scatenata in danze sfrenate con Chiara Ferragni luccicante nel suo abito firmato Prada. Tra brindisi e sorrisi anche momenti di commozione durante il discorso di mamma Ferragni.

Tutto quello che c’è da sapere sul matrimonio Ferragnez

Oggi invece alle 18,30 scatterà l’ora X. Chiara Ferragni e Fedez pronuncieranno le loro promesse con un matrimonio civile nell’ottocentesca Dimora della Balze dove si terrà anche il banchetto. Le portate, secondo alcune indiscrezioni, si ispireranno alla tradizione siciliana ma potrebbero esserci piatti unici realizzati in onore degli sposi. Il mood della cerimonia e dei festeggiamenti saranno in stile hippie chic Coachella.

Gli abiti sono ancora top secret ma le firme si conoscono già. Per lei wedding dress firmato Dior, per lui Versace. Esclusivi anche gli abiti delle damigelle (le sorelle Valentina e Francesca Ferragni, Pardis Zarei, Veronica Ferraro, Martina Maccherone e Michela Gombac) disegnati da Alberta Ferretti. Rosa il colore scelto per gli abiti in georgette di seta plissettati nella doppia versione con scollatura a cuore e “V”.

Grandi nomi compaiono tra gli invitati. Oltre alla già citata Giusy Ferreri, ci saranno anche Mika, Bebe Vio, Bianca Balti, Manuel Agnelli, Gilda Ambrosio e le fashion blogger Chiara Biasi e Chiara Capitani. Non sarà sicuramente presente Fabio Rovazzi e non è stato confermato ancora J-Ax.

Tutto pronto quindi per il primo matrimonio social. Infatti chi non potrà presente al royal wedding all’italiana potrà seguirlo in diretta su Instagram.