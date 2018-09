Le vittime erano sedute in una strada chiusa quando l'uomo, forse anche per vecchi contrasti di vicinato, è salito sulla vettura e volontariamente le ha più volte travolte. L'uomo è poi fuggito ed è tuttora ricercato

Tragedia nel Catanese. Un uomo ha travolto alcuni vicini di casa con l’auto provocando un morto, una donna di 87 anni, Maria Napoli, e sette feriti, due in maniera grave. L’episodio è avvenuto nella notte a Palagonia (Catania), tra via degli Orti e via Savona dove gli abitanti del paese sono soliti mettersi per strada la sera, fuori dalle rispettive abitazioni. Le vittime erano sedute in una strada chiusa quando l’uomo, forse anche per vecchi contrasti di vicinato, è salito sulla vettura e volontariamente le ha più volte travolte. L’uomo è poi fuggito ed è tuttora ricercato.

Tra i feriti nessuno sarebbe in pericolo di vita: una donna di 60 anni ha la rotula rotta ed è stata portata all’ospedale Cannizzaro di Catania. A Caltagirone sono ricoverati per delle fratture e contusioni i genitori di due bambini che sono in osservazione, a scopo precauzionale, al reparto di pediatria. Illeso un bambino di 9 mesi: si trovava su un girello che è stato sfiorato dalla vettura, mentre poco prima era su un passeggino travolto dell”automobile. Il piccolo, illeso, per precauzione ha trascorso la notte in ospedale. Al centro della follia ci sarebbero pessimi rapporti tra l’uomo, che in passato era stato denunciato, e gli altri vicini di casa.

Il procuratore: “Ipotesi tentata strage”

“È stato certamente un gesto volontario: ha travolto le famiglie dei vicini con l’auto e poi ha fatto marcia indietro cercando di colpire le persone. Lo stiamo cercando e lo assicureremo alla giustizia”, ha dichiarato il procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera. “Quando avrò chiara la dinamica dell’accaduto – ha poi aggiunto il magistrato – valuterò cosa contestare e non escludo il reato di tentativo di strage, perché poteva esserla…”.