Federer in azione agli US Open

Roger Federer continua a dettare legge sul cemento di Flushing Meadows. Nel match di terzo turno degli US Open contro Nick Kyrgios, lo svizzero, che era atteso al primo test importante nella sua campagna a caccia del titolo Slam che gli manca da più anni, ben dieci. Un successo importante, anche per come è arrivato, con un gioco più disinvolto rispetto alle ultime uscite e colpi che hanno deliziato il pubblico del campo centrale, su tutti questo nel terzo set.



Tutta un programma la reazione scioccata di Kyrgios, di fronte al colpo da maestro di quello che a più riprese ha definito come il suo idolo di infanzia.

Nel torneo femminile, invece, continuano a crollare le teste di serie: eliminate anche Caroline Garcia e Angelique Kerber, rispettivamente da Suarez Navarro e Cibulkova, mentre avanza la finalista dello scorso anno Madison Keys.