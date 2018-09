Il meraviglioso colpo di tacco del centravanti doriano, che vale il 3-0 contro la sua ex squadra

Un goal pazzesco, contro la sua ex squadra. Fabio Quagliarella ha abituato gli appassionati a perle di tutti i tipi, tra rovesciate e conclusioni da fuori, ma forse il colpo di tacco volante mancava alla sua collezione. Nella partita contro il Napoli, l’attaccante campano ha colmato questa lacuna, con un gioiello che ha lasciato di stucco Ospina.

Per Quagliarella si tratta del primo goal in questo campionato, dopo una stagione in cui, liberato dall’incubo dello stalker, ha messo a segno il suo massimo di reti in carriera in Serie A. La maniera giusta per ripartire, contro la squadra a cui è legata una parte importante del suo passato.