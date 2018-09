Sempre su iniziativa del ministro dell'Interno leghista, diventa operativa la nuova circolare in tema di occupazione di immobili

Dal 5 settembre, in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, avrà inizio la sperimentazione del taser, la pistola elettrica non letale “che aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro”. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini.

Salvini annuncia l’avvio della sperimentazione del taser in 12 città

Sempre su iniziativa del leader leghista, diventa operativa la nuova circolare in tema di occupazione di immobili. Nello specifico si prevede un censimento degli occupanti abusivi di immobili attuabile con massima rapidità e l’individuazione di minori o soggetti ‘fragili’, per i quali in caso di necessità i servizi sociali dei Comuni attiveranno specifici interventi “non negoziabili”.