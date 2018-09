Il 20 settembre uscirà la sua autobiografia

Lily Allen confessa: “Mi sentivo persa e sola e così sono andata a letto con alcune prostitute mentre ero in tour”.

La cantante ha raccontato che nel 2014, quando era in crisi con il marito Sam Cooper, crisi che poi è diventata una separazione, ha provato di tutto pur di distrarsi.

“Non sono fiera di quello che ho fatto, ma non me ne vergogno”, ha scritto su Instagram.

Il tabloid britannico “Mail On Sunday” ha anticipato alcuni passi dell’autobiografia di Lily che uscirà il 20 settembre, dal titolo “My thoughts exactly“. Nel libro la cantautrice si racconta senza veli tra sesso, droghe, aborti, tradimenti, depressioni, separazioni e divorzi.