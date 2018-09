Il gelato artigianale torna a conquistare il palato di esperti e amanti del gelato dal 27 al 30 settembre

Il gelato artigianale torna a conquistare il palato di esperti e amanti del gelato dal 27 al 30 settembre a Palermo. Torna in queste date Sherbeth 2018, la decima edizione del festival internazionale del gelato artigianale. L’evento – organizzato da Admeridiem, con la direzione tecnica dei maestri gelatieri Antonio Cappadonia e Giovanna Musumeci – si svolgerà nel centro storico tra via Maqueda, corso Vittorio e piazza Verdi.

L’ appuntamento è per giovedì 27 settembre alle 18.30 con l’inaugurazione ufficiale dell’evento, inserito nel programma di Palermo Capitale della Cultura italiana 2018, e con la partecipazione di numerosi giornalisti di testate nazionali ed internazionali.

Domenica sera alle 22.00 si concluderà con il concorso che vedrà in gara i cinquanta maestri gelatieri selezionati per l’assegnazione del trofeo dedicato al padre storico ed ambasciatore del sorbetto in Europa, il siciliano Francesco Procopio Cutò, fondatore dello storico Cafè Procope di Parigi.

Quest’ anno l’evento sarà seguito nei suoi momenti enogastronomici dalle telecamere della più importante emittente tv e radio giapponese, il canale internazionale NHK che trasmette via cavo satellite e streaming, con milioni di utenti nel mondo ed una radio in 18 lingue.