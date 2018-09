Si tratta del "camu camu", frutto ricco di vitamina C, che ha già rivelato i suoi benefici nel test sui topi

Arriva dall’Amazzonia il frutto che potrebbe rivelarsi benefico nel contrasto dell’obesità. Si tratta del “camu camu“, frutto ricco di vitamina C, che ha già rivelato i suoi benefici nel test sui topi. La sua funzione dovrebbe essere quella di prevenire l’aumento del peso: le cavie, pur alimentate con una dieta ricca di zuccheri e grassi, sono riuscite a non ingrassare grazie all’estratto di questo frutto.

La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori dell’Università Laval e del Quebec Heart and Lung Institute Research Centre e poi pubblicata sulla rivista Gut.

Il camu camu contiene da 20 a 30 volte più vitamina C dei kiwi e 5 volte più polifenoli rispetto alle more. I topi sono stati alimentati con una dieta ricca di zuccheri per otto settimane e ogni giorno a ciascun animale è stato somministrato un piccolo quantitativo di camu camu. Alla fine dell’esperimento, l’aumento di peso nei topi era del 50% inferiore a quello osservato negli altri.

È stato dimostrato che il camu camu migliori la tolleranza al glucosio e la sensibilità all’insulina, riequilibrando la composizione dei batteri dell’intestino.