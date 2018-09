La ragazza si è emozionata raccontandosi

Maria Antonietta Fasone, Mara per gli amici, è una dei tronisti ufficiali della nuova stagione di Uomini e Donne. Palermitana, 26 anni, bellezza mediterranea. Una ragazza che è dovuta crescere in fretta e che ha raccontato le difficoltà economiche della sua famiglia commuovendosi.

Mara infatti con la famiglia si è trasferita in Germania, e dopo dieci anni è tornata a vivere a Palermo. La ragazza ha raccontato momenti di povertà vissuti in famiglia, ma non si è mai arresa tanto da fare anche tre lavori contemporaneamente.

