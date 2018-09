Dieci persone, inclusi ragazzi, sono stati feriti da colpi d'arma da fuoco in un complesso condominiale. Tre sono in gravi condizioni

Ancora una sparatoria negli Usa. Dieci persone, inclusi ragazzi, sono stati feriti da colpi d’arma da fuoco in un complesso condominiale a San Bernardino, in California. Tre sono in gravi condizioni. Lo riferisce la polizia che sulla scena del crimine non ha trovato alcuna arma.

Le persone coinvolte nella sparatoria si erano radunate per giocare nell’area comune del compound, che conta circa 100 appartamenti. Per ora la polizia non ha alcun sospetto né alcun movente. Il Capitano della polizia locale ha riferito che la sparatoria non sembra essere collegata a motivi legati al terrorismo, mentre potrebbe trattarsi di un regolamento di conti tra bande rivali all’interno del quartiere della città californiana.