Il 2019 potrebbe essere un anno ricco di novità...

Il royal weeding italiano è già un vecchio ricordo per i Ferragnez. Chiara Ferragni e il cantante Fedez, infatti, sono già in vena dei progetti: a rivelarli in esclusiva è il settimanale Chi che annuncia i prossimi passi della coppia più social di sempre.

Sembra che il duo voglia cimentarsi nel mondo musicale – sfruttando le competenze di Fedez – e in particolare in quello della musica da discoteca. Pare che la Ferragni e Fedez abbiano pensato a un singolo da lanciare la prossima estate e a un tour in tutto il mondo.

E non è finita qui. Cresce infatti la voglia di dare un fratellino o una sorellina a Leone, uno dei protagonisti assoluti di questo matrimonio. Il 2019 potrebbe essere un anno ricco di novità…