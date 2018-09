I fedeli palermitani compiono in consueto rito dell'"acchianata", ovvero il pellegrinaggio a piedi fino al Santuario di Monte Pellegrino, per celebrare la "Santuzza" che nel 1625 liberò la città dalla piaga della peste

Il 4 settembre si celebra la festa di Santa Rosalia, patrona della città di Palermo, e i fedeli palermitani compiono in consueto rito dell'”acchianata”, ovvero il pellegrinaggio a piedi fino al Santuario di Monte Pellegrino. Una tradizione intrisa di fede e folklore per celebrare la “Santuzza” che nel 1625 liberò la città dalla piaga della peste. Quest’anno si celebra la 394° Festa di Santa Rosalia.

Almeno una volta nella vita, i palermitani compiono il rituale pellegrinaggio a piedi al Santuario di Santa Rosalia, la cosiddetta “acchianata” (salita). A partire dal 3 settembre, infatti, fedeli, associazioni religiose e laiche si riuniscono ai piedi del monte per raggiungere il luogo di eremitaggio della Santa. Anche lunedì 3 settembre il raduno per il pellegrinaggio è stato alle 21:30, seguito alle 24 dalla messa celebrata dall’Arcivescovo Corrado Lorefice proprio al Santuario.

Oggi, martedì 4 settembre, alle ore 10:30 è previsto il solenne Pontificale a Monte Pellegrino, presieduto ancora una volta dall’Arcivescovo Corrado Lorefice nella grande tenda bianca in cui si svolgono tutte le celebrazioni.

Per l’occasione, il Santuario rimarrà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle 20 e tutti i sabato di Settembre le messe saranno celebrate alle 9:30 e alle 18.

“Acchianata” di Santa Rosalia, i divieti a Palermo

Per consentire una migliore viabilità, dalle 14 di lunedì 3 settembre alle 24 della seconda domenica del mese e nei weekend successivi sempre di settembre, scatteranno alcune limitazioni al traffico lungo la via Pietro Bonanno e le strade attigue, compreso il tratto tra via Martin L.King e la Spianata della Sacra Grotta.

Transito vietato anche da via Cardinale Rampolla, ad eccezione di veicoli di soccorso, veicoli delle forze dell’ordine, autobus e pullman turistici e veicoli in possesso di pass, rilasciato dal Reggente del Santuario di Santa Rosalia.

Per permettere lo svolgimento dell’annuale Fiera di Santa Rosalia, è in atto il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati delle carreggiate, di piazza Pappalardo e di via Padre Giordano Cascini, nel tratto compreso tra la Spianata della sacra grotta e la via Monte Ercta.