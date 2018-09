Juventus-Inter di venerdì, il 29 piatto ricchissimo con il Derby della Capitale e la grande sfida tra Juve e Napoli

La Lega Serie A ha ufficializzato le date di anticipi e posticipi del campionato dalla quarta alla sedicesima giornata del girone d’andata, di fatto fino a Natale. Via al super spezzatino, con tre sole partite rimaste nell’orario classico delle 15:00 della domenica. Tra i vari appuntamenti meritevoli di attenzione, spicca la giornata del 29 settembre, con il Derby della Capitale alle 15:00 e, a seguire, la sfida tra Juventus e Napoli, in programma alle 18:00. Il derby d’Italia tra Juventus e Inter, invece, andrà in scena di venerdì, in vista degli impegni di Champions League.

4ª giornata di andata

Sabato 15 settembre, ore 15: Inter-Parma

Sabato 15 settembre, ore 18: Napoli-Fiorentina

Sabato 15 settembre, ore 20.30: Frosinone-Sampdoria

Domenica 16 settembre, ore 12.30: Roma-Chievo

Domenica 16 settembre, ore 18: Empoli-Lazio

Domenica 16 settembre, ore 20.30: Cagliari-Milan

Lunedì 17 settembre, ore 20.30: Spal-Atalanta

5ª giornata

Venerdì 21 settembre, ore 20.30: Sassuolo-Empoli

Sabato 22 settembre, ore 15: Parma-Cagliari

Sabato 22 settembre, ore 18: Sampdoria-Inter

Sabato 22 settembre, ore 20.30: Fiorentina-Spal

Domenica 23 settembre, ore 12.30: Torino-Napoli

Domenica 23 settembre, ore 18: Milan-Atalanta

Domenica 23 settembre, ore 20.30: Frosinone – Juventus

6ª giornata

Martedì 25 settembre, ore 21: Inter – Fiorentina

Mercoledì 26 settembre, ore 19: Udinese-Lazio

Giovedì 27 settembre, ore 19: Spal-Sassuolo

Giovedì 27 settembre, ore 21: Empoli-Milan

7ª giornata

Sabato 29 settembre, ore 15: Roma-Lazio

Sabato 29 settembre, ore 18: Juventus-Napoli

Sabato 29 settembre, ore 20.30: Inter-Cagliari

Domenica 30 settembre, ore 12.30: Bologna-Udinese

Domenica 30 settembre, ore 18: Parma-Empoli

Domenica 30 settembre, ore 20.30: Sassuolo – Milan

Lunedì 1 ottobre, ore 20.30: Sampdoria – Spal

7ª giornata

Venerdì 5 ottobre, ore 20.30: Torino-Frosinone

Sabato 6 ottobre, ore 15: Cagliari-Bologna

Sabato 6 ottobre, ore 18: Udinese-Juventus

Sabato 6 ottobre, ore 20.30: Empoli-Roma

Domenica 7 ottobre, ore 12.30: Genoa-Parma

Domenica 7 ottobre, ore 18: Napoli-Sassuolo

Domenica 7 ottobre, ore 20.30: Spal-Inter

9ª giornata

Sabato 20 ottobre, ore 15: Roma-Spal

Sabato 20 ottobre, ore 18: Juventus-Genoa

Sabato 20 ottobre, ore 20.30: Udinese-Napoli

Domenica 21 ottobre, ore 12.30: Frosinone-Empoli

Domenica 21 ottobre, ore 18: Fiorentina-Cagliari

Domenica 21 ottobre, ore 20.30: Inter-Milan

Lunedì 22 ottobre, ore 20.30: Sampdoria-Sassuolo

10ª giornata

Sabato 27 ottobre, ore 15: Atalanta-Parma

Sabato 27 ottobre, ore 18: Empoli-Juventus

Sabato 27 ottobre, ore 20.30: Torino-Fiorentina

Domenica 28 ottobre, ore 12.30: Sassuolo-Bologna

Domenica 28 ottobre, ore 18: Milan-Sampdoria

Domenica 28 ottobre, ore 20.30: Napoli-Roma

Lunedì 29 ottobre, ore 20.30: Lazio-Inter

11ª giornata

Venerdì 2 novembre, ore 20.30: Napoli-Empoli

Sabato 3 novembre, ore 15: Inter – Genoa

Sabato 3 novembre, ore 18: Fiorentina – Roma

Sabato 3 novembre, ore 20.30: Juventus-Cagliari

Domenica 4 novembre, ore 12.30: Lazio-Spal

Domenica 4 novembre, ore 18: Bologna-Atalanta

Domenica 4 novembre, ore 20.30: Udinese-Milan

12ª giornata

Venerdì 9 novembre, ore 20.30: Frosinone-Fiorentina

Sabato 10 novembre, ore 15: Torino-Parma

Sabato 10 novembre, ore 18: Genoa-Napoli

Sabato 10 novembre, ore 20.30: Spal – Cagliari

Domenica 11 novembre, ore 12.30: Atalanta – Inter

Domenica 11 novembre, ore 18: Sassuolo – Lazio

Domenica 11 novembre, ore 20.30: Milan – Juventus

13ª giornata

Sabato 24 novembre, ore 15: Udinese-Roma

Sabato 24 novembre, ore 18: Juventus-Spal

Sabato 24 novembre, ore 20.30: Inter-Frosinone

Domenica 25 novembre, ore 12.30: Parma-Sassuolo

Domenica 25 novembre, ore 18: Lazio-Milan

Domenica 25 novembre, ore 20.30: Genoa-Sampdoria

Lunedì 26 novembre, ore 20.30: Cagliari-Torino

14ª giornata

Sabato 1 dicembre, ore 15: Spal-Empoli

Sabato 1 dicembre, ore 18: Fiorentina-Juventus

Sabato 1 dicembre, ore 20.30: Sampdoria-Bologna

Domenica 2 dicembre, ore 12.30: Milan-Parma

Domenica 2 dicembre, ore 18: Chievo-Lazio

Domenica 2 dicembre, ore 20.30: Roma-Inter

Lunedì 3 dicembre, ore 20.30: Atalanta-Napoli

15ª giornata

Venerdì 7 dicembre, ore 20.30: Juventus-Inter

Sabato 8 dicembre, ore 15: Napoli-Frosinone

Sabato 8 dicembre, ore 18: Cagliari-Roma

Sabato 8 dicembre, ore 20.30: Lazio-Sampdoria

Domenica 9 dicembre, ore 12.30: Sassuolo-Fiorentina

Domenica 9 dicembre, ore 18: Genoa-Spal

Domenica 9 dicembre, ore 20.30: Milan-Torino