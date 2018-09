Presente anche Leonardo, che di fatto da diversi anni ricopre ruoli dirigenziali, prima al PSG e ora al Milan

Dal campo alla scrivania. Il passo non è così breve, specialmente se ti chiami Antonio Cassano, uno che non è certo noto per essere un abile diplomatico. Dopo un’estate a inseguire una nuova maglia che non è mai arrivata, Fantantonio ha deciso di iscriversi al corso da direttore sportivo, al via il prossimo 10 settembre a Coverciano. Con lui tanti altri nomi noti, dal responsabile dell’Area Tecnica del Milan Leonardo al team manager della Roma De Sanctis, passando per il campione del mondo 2006 Zaccardo e l’ex arbitro Tagliavento, fresco di ritiro.

Cassano, però, ha abituato a colpi di scena, e anche stavolta non ha fatto eccezioni e non parteciperà al corso: “Mi sento ancora giocatore, non frequenterò” le parole del Pibe de Bari.

Di seguito l’elenco completo degli ammessi al corso di Coverciano:

Giuseppe Agostini, Nicola Amoriello, Massimo Andreatini, Gianluca Berti, Umberto Bruno, Diego Campedelli, Antonio Cassano, Agatino Alessandro Chiavaro, Roberto Colombo, Leonardo De Araujo, Morgan De Sanctis, Massimiliano Di Caro, Francesco Farina, Alessandro Frara, Gael Genevier, Simone Lo Schiavo, Andrea Mancini, Leonardo Marconcini, Giulio Migliaccio, Gianni Marco Migliorati, Paolo Morganti, Gianni Padovani, Raffaele Pinzani, Carlos Manuel Rodrigues de Freitas, Dario Rossi, Umberto Quistelli, Gabriele Savarese, Giovanni Serao, Raffaele Sergio, Paolo Tagliavento, Pietro Tarcisio Tamai, Paolo Venanzi, Vincenzo Vergine, Francesco Diego Viola, Gennaro Volpe, Cristian Zaccardo, Giorgio Zamuner.