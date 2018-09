Il tifone Jebi è stato definito il più potente negli ultimi 25 anni dall'agenzia meteorologica nazionale, ma fortunatamente si è trasformato in un sistema di bassa pressione

Si aggrava di ora in ora il bilancio causato del tifone Jebi in Giappone. Ad oggi si contano 11 morti e almeno 300 feriti, ma nelle ultime ore si è appreso che una comitiva scolastica con 160 bambini è rimasta bloccata nei pressi di Kyoto a causa del maltempo. Due di loro sono stati trasportati in ospedale con l’elicottero.

L’aeroporto Kansai di Osaka rimane chiuso fino a data da stabilire dopo l’evacuazione di 5.000 persone rimaste bloccate nello scalo. Il tifone Jebi è stato definito il più potente negli ultimi 25 anni dall’agenzia meteorologica nazionale, ma fortunatamente si è trasformato in un sistema di bassa pressione che si dirige verso Sakhalin, in Russia.

Foto da Twitter.