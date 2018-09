Possibile, per l'attaccante nerazzurro, il ritorno a Milano già in settimana per concentrarsi sul recupero

Sembra più grave del previsto il problema al polpaccio accusato nei giorni scorsi da Lautaro Martinez, che aveva saltato in via precauzionale la partita tra Inter e Bologna di sabato, restando in panchina per tutti i 90′ della sfida del Dall’Ara. Gli esami strumentali effettuati nel ritiro dell’Argentina non hanno portato all’ottimismo, e l’attaccante arrivato dal Racing salterà così, in via precauzionale, le amichevoli con Guatemala e Colombia.

Lautaro Martínez fue sometido a estudios en su pantorrilla izquierda y se decidió que no participará de los próximos dos partidos amistosos. pic.twitter.com/faoFo92d7r — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 5 settembre 2018





Un annuncio accolto positivamente dalle parti di Appiano Gentile, dove sperano di poter riavere a disposizione Lautaro già nei prossimi giorni, per pianificare il recupero in vista dell’anticipo di sabato 15 settembre contro il Parma e soprattutto per l’attesissimo debutto in Champions League contro il Tottenham a San Siro.

Sarà regolarmente a disposizione del CT ad interim Scaloni, invece, Mauro Icardi, che pure in via precauzionale aveva saltato la partita con il Bologna, dopo un risentimento accusato nel riscaldamento. Per lui, un’opportunità importante di prendersi una nazionale in cui finora non ha mai avuto troppo spazio, tra la concorrenza in attacco e l’ostracismo dovuto al caso Maxi Lopez.