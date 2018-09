Impegni regolari per la iena Nadia Toffa che, poche ore fa, ha annunciato su Instagram il suo ritorno in tv

Impegni regolari per la iena Nadia Toffa che, poche ore fa, ha annunciato su Instagram il suo ritorno in tv. Con il suo solito completo da iena, la presentatrice si è mostrata intenta nel preparare la prima puntata della nuova stagione de Le Iene, in programma il 30 settembre.

“Iena con parrucca spettinata #redazioneiene #leiene #comingsoon dajje 🙏🏻👏🏻 inchieste in arrivo. #mancapoco 😍🤩 buon tutto gente!!!!!!”, ha scritto su Instagram. Tanti i messaggi di vicinanza e stima sulla sua pagina Instagram, che negli ultimi mesi è diventato il diario di bordo di una delle donne più amate della televisione.