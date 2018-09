La donna avrebbe conosciuto il ricco manager proprio in Costa Smeralda, meta prediletta di Flavio Briatore

Per dimenticare la bella Elisabetta Gregoraci serve una donna che sia all’altezza. La nuova fiamma di Flavio Briatore, secondo il settimanale Chi, sarebbe la modella 24enne Taylor Mega. Ottocento mila follower su Instagram e una valanga di commenti per il suo aspetto fisico, la donna avrebbe conosciuto il ricco manager proprio in Costa Smeralda, meta prediletta di Flavio Briatore.

Al momento la donna si trova a Milano per uno shooting fotografico mentre Briatore preferisce non commentare. Giusto una settimana fa, il manager italiano aveva smentito la notizia di una nuova relazione sui social.

Intanto sui social Taylor è cliccatissima. E sono soprattutto gli scatti del suo lato B – molto ma molto numerosi – ad attrarre i maschietti…