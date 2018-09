Il motivo spiegato in un'intervista

Gossip-un-matrimonio-da-reality-per-Melissa-Sat...

L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ha avuto come inviato dall’Honduras il ballerino Stefano De Martino. L’ex marito di Belen ha detto di no a un’altra edizione perché non se la sente di stare di nuovo così lontano dal figlio Santiago.

Ovviamente impazza il toto-nomi dopo la sua rinuncia. Uno fra tutti è stato quello di Melissa Satta la quale, dopo essere stata sostituita da Wanda Nara a Tiki Taka, si era detta pronta a rimettersi in gioco.

Purtroppo però questo non implica volare fino in Honduras. In un’intervista rilasciata a “Chi” ha detto: “Vuole sapere se andrei in Honduras per l’Isola dei Famosi? No, non sono pronta a lasciare mio marito (il calciatore Kevin Prince Boateng, ndr) e mio figlio per così tanto tempo”.

Chi sarà allora il prossimo inviato?