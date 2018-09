Continuano i rancori da parte del numero 46 nei confronti del campione del mondo

Non è bastata la sosta estiva a placare i rancori tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Nelle scorse settimane il campione del mondo spagnolo aveva provato a ricucire i rapporti con il Dottore, per ottenere un chiarimento a Misano e archiviare definitivamente i vecchi dissapori.

Nella conferenza stampa di rito del giovedì in vista del GP di San Marino, però, le cose non sono andate come previsto dallo spagnolo. Marquez, infatti, ha teso la mano a Rossi in segno di tregua, vedendosi però rifiutare la stretta da parte del numero 46, evidentemente ancora contrariato per gli atteggiamenti in pista del rivale.