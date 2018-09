L'album vede anche il ritorno di Ivano Fossati e Gaetano Curreri

Fa rima con il suo cognome e questo non è proprio un caso. Si chiama “Libertè” il nuovo album di Loredana Bertè, in uscita il 28 settembre a 13 anni dall’ultimo lavoro in studio.

L’album vede anche il ritorno di Ivano Fossati e Gaetano Curreri che hanno collaborato con la Bertè, insieme ad autori più giovani come Fabio Ilacqua e Gerardo Pulli.

Sulla sua pagina Facebook è stata diffusa la tracklist dell’album: Non ti dico no, Intro, Liberté, Maledetto Luna Park, Babilonia, Una donna come me, Messaggio dalla Luna, Anima Carbone, Tutti in paradiso, Davvero, Gira Ancora, Outro.