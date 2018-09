Il driver monegasco prenderà il posto di Raikkonen, ai ferri corti con Vettel

Charles Leclerc e la Ferrari, un matrimonio che s’ha da fare, e si farà. Il pilota monegasco è ormai a un passo dalla firma con il Cavallino, per prendere il posto di un Raikkonen ormai ai ferri corti con Sebastian Vettel, e un primo annuncio, anche se non esattamente ufficiale, è già arrivato.

Attraverso un post su Facebook sulla propria pagina ufficiale, infatti, Garage Italia, marchio di proprietà di Lapo Elkann, ha fatto le congratulazioni a Leclerc per il passaggio in Ferrari, augurandogli grandi successi con la scuderia di famiglia. Il post, poi, è stato prontamente rimosso, correggendo sotto forma di augurio di un imminente sbarco alla guida della Rossa, ma tanto basta per generare il tam tam mediatico.