El Pibe de Oro riparte dopo le ultime deludenti esperienze in Arabia

Una nuova avventura in panchina per Diego Armando Maradona, finora mai in grado di far decollare davvero la sua carriera da allenatore. El Pibe de Oro è stato infatti scelto come nuovo tecnico dei Dorados, formazione attualmente terzultima nella seconda divisione messicana. Non un incarico di prestigio, dunque, per l’argentino, chiamato a fare i conti con la lotta salvezza.

Le ultime esperienze in panchina per Maradona, dopo la delusione mondiale con la sua Argentina nel 2010, sono state in Arabia, alla guida di club non di prima fascia come Al-Wasl e Al-Faijirah.