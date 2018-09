L'attrice interpreta quattro donne

Virginia Raffaele si lancia nel mondo delle serie tv e di fa in quattro! Sul Nove, dal 12 settembre dalle 21.25, andrà in onda “Come Quando Fuori Piove“, per sei appuntamenti da 60 minuti ciascuno.

L’attrice e presentatrice interpreta quattro donne diverse, ma con un punto in comune: ognuna prova a combattere la solitudine ed è alla ricerca di qualcosa.