C'è da attendere ancora qualche giorno per la pronuncia dell'organo CONI sui ripescaggi nel campionato cadetto

Il Collegio di Garanzia CONI temporeggia. Dopo un’udienza fiume nella giornata di ieri, ci si attendeva che una decisione potesse arrivare entro la fine della serata, risolvendo così, una volta e per tutte, la questione legata ai ripescaggi nel campionato di Serie B, che secondo le indiscrezioni potrebbe tornare al classico assetto a 22 squadre. Un’ipotesi non ancora confermata, alla luce della decisione del Collegio di rimandare la decisione, attesa entro martedì 11 settembre.

Questo il commento di Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia CONI: “Sarebbe stato poco serio decidere il caso in un’ora e mezza, abbiamo deciso di prenderci del tempo per riflettere sugli argomenti oggetto di discussione”. Slitta, di conseguenza, il sorteggio del campionato di Serie C, in attesa di conoscere l’esatta composizione.