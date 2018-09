Si dice che se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo. Sicuramente è il caso di Luke Shaw, già in carriera vittima di terribili infortuni con la maglia del Manchester United, che ieri è stato vittima di un durissimo scontro con Dani Carvajal che lo ha visto perdere i sensi in campo nella sfida poi persa dalla sua Inghilterra contro la Spagna nel primo turno della fase a gironi di Nations League.

Una grande paura per il terzino sinistro, che fortunatamente ha rassicurato via Twitter i suoi fans in merito alle proprie condizioni, dopo che già era arrivato un primo comunicato da parte dell’account ufficiale della nazionale.

Update on @LukeShaw23:

Luke is awake and alert, having been assessed by our doctor and given an X-ray.

He’ll stay with us overnight for further observation, with another update to come in the morning. pic.twitter.com/OZ7EV1SDWb

— England (@England) 8 settembre 2018