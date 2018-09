Inevitabile la bandiera nera, a squalificare il pilota ascolano dopo l'accaduto

Scene di follia sul circuito di Misano Adriatico. Nella gara di Moto 2 vinta da Pecco Bagnaia, che consolida così il primato nella classifica mondiale, Romano Fenati ha dato vita a una bruttissima pagina di motociclismo, andando a tirare il freno della moto di Stefano Manzi, in lotta con lui da qualche giro in un duello senza esclusione di colpi, quando il pilota del Forward Racing Team, in fondo al rettilineo che porta alla curva 7, era a 250 km/h.





Un gesto che ovviamente è valso la bandiera nera al rider ascolano, squalificato dal GP di San Marino e probabilmente destinato a incorrere anche in altre sanzioni che ricadranno sulle prossime gare.

Fonte immagine in evidenza: Sky Sport