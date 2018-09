Ancora un weekend deludente per Valentino Rossi, che chiude settimo a causa di una Yamaha mai competitiva

In trionfo per la prima volta, sul GP di quella che, di fatto, è casa sua. Andrea Dovizioso, dopo una gara condotta in maniera magistrale, si prende la vittoria sul circuito di Misano, battendo il campione del mondo in carica Marc Marquez. Definitivamente fuori dalla corsa per il mondiale piloti Jorge Lorenzo, che cadendo a due giri dalla fine, mentre era alla rincorsa del Dovi, ha compromesso la sua gara e le possibilità di doppietta per le rosse.

A completare il podio un ottimo Cal Crutchlow, che conferma le buone impressioni del weekend, mentre le Yamaha di Vinales e Rossi hanno avuto un’altra gara complicata, chiudendo solo quinto e settimo.

Una vittoria molto importante per Dovizioso, che ha così confermato il suo status di pilota di altissimo livello, dopo un weekend in cui la pole position conquistata dal compagno di scuderia lo aveva messo ancora in una zona d’ombra. Marquez, dal canto suo, ipoteca il Mondiale, conservando un vantaggio di 67 punti sul forlivese e 70 su Rossi.