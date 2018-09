L'aggressore è stato fermato, ma al momento mancano gli elementi per affermare che si sia trattato di un attacco terroristico

Sette persone sono state ferite a coltellate lungo il Quai de Loire, nel diciannovesimo arrondissement di Parigi, intorno alle 22:45 di domenica. L’aggressore è stato fermato, ma al momento mancano gli elementi per affermare che si sia trattato di un attacco terroristico.

Secondo quanto scrive Le Parisien, l’aggressore ha pugnalato in un primo tempo tre persone nei pressi del cinema Mk2. A quel punto, tre uomini che giocavano a bocce nei pressi del cinema hanno tentato di fermarlo. Uno di loro è riuscito a colpirlo con una boccia, ma non è riuscito a bloccarlo.

L’individuo si è quindi avviato su rue Henri Nogueres dove ha attaccato due turisti inglesi. L’aggressore, anch’egli ferito, è stato poi fermato da una pattuglia della polizia. In totale, precisa Le Parisien, sarebbero 7 le persone colpite, di cui 4 in modo grave, ma non in pericolo di vita. Sempre secondo Le Parisien, l’aggressore sarebbe maggiorenne, di nazionalità afghana.