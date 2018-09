Dopo una lunga, interminabile, pausa per le nazionali, in cui si sono sprecate analisi deprimenti sulle condizioni dell’Italia di Mancini, la Serie A torna in campo per la quarta giornata, con il debutto del nuovo format con sole tre gare alle 15 della domenica. I primi due anticipi del sabato, invece, avranno un occhio agli impegni di Champions League, dato che l’Inter aprirà il programma alle 15 contro il Parma, mentre alle 18 sarà il turno del Napoli, al San Paolo con la Fiorentina.

Il primo lunch match stagionale sarà all’Olimpico di Roma, dove la squadra di Di Francesco ospita il Chievo, fresco di penalizzazione, mentre la Juventus, unica formazione a punteggio pieno dopo le prime tre giornate, affronterà il Sassuolo. Il posticipo del lunedì vede l’Atalanta far visita alla SPAL.

I risultati della 4a giornata

Inter-Parma 0 – 0

Napoli-Fiorentina (sabato ore 18:00)

Frosinone-Sampdoria (sabato ore 20:30)

Roma-Chievo (domenica ore 12:30)

Juventus-Sassuolo (domenica ore 15:00)

Genoa-Bologna

Udinese-Torino

Empoli-Lazio (domenica ore 18:00)

Cagliari-Milan (domenica ore 20:30)

SPAL-Atalanta (lunedì ore 20:30)

La classifica

Juventus 9

Sassuolo 7

Napoli 6

Fiorentina 6*

SPAL 6

Udinese 4

Atalanta 4

Roma 4

Inter 4

Cagliari 4

Empoli 4

Torino 4

Genoa 3*

Sampdoria 3*

Lazio 3

Milan 3

Parma 1

Bologna 1

Frosinone 1

Chievo -2

* una partita in meno