A seguire, la sfida tra Juventus e Napoli, le due grandi candidate alla vittoria dello Scudetto

Dopo un turno infrasettimanale che ha visto far risultato tutte le big, o quasi, la Serie A torna in campo per l’attesissima settima giornata, con due big match ad aprire il programma. Si comincia, infatti, con il derby della Capitale tra Roma e Lazio, per poi proseguire con la partitissima dello Stadium tra Juventus e Napoli, le due principali candidate allo Scudetto.

L’Inter, invece, se la vedrà nel terzo anticipo del sabato con il Cagliari, storicamente un cliente scomodo, mentre il Milan, in netta crisi di risultati, farà visita alla rivelazione Sassuolo, portato dal gioco spettacolare di De Zerbi fino al terzo posto in classifica.

I risultati della 7a giornata

Roma-Lazio 0 – 0

Juventus-Napoli (sabato ore 18:00)

Inter-Cagliari (sabato ore 20:30)

Bologna-Udinese (domenica ore 12:30)

Chievo-Torino (domenica ore 15:00)

Fiorentina-Atalanta

Frosinone-Genoa

Parma-Empoli (domenica ore 18:00)

Sassuolo-Milan (domenica ore 20:30)

Sampdoria-SPAL (lunedì ore 20:30)

La classifica

Juventus 18

Napoli 15

Sassuolo 13

Fiorentina 10

Inter 10

SPAL 9

Genoa 9*

Lazio 9

Udinese 8

Sampdoria 8

Roma 8

Parma 7

Torino 6

Cagliari 6

Atalanta 6

Milan 6*

Empoli 5

Bologna 4

Frosinone 1

Chievo -1