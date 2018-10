Tutto il programma del Taormina Gourmet

Torna Taormina Gourmet, l’evento di punta organizzato dal giornale online Cronachedigusto.it, in programma dal 27 al 29 ottobre all’Hotel Villa Diodoro a Taormina.

Anche quest’anno, la kermesse, giunta alla sue VI edizione, punta a mettere in vetrina “tutto il buono del mondo”. Saranno ospitate le migliori cantine italiane (e non solo), chef gourmet, tra cui alcuni stellati, aziende agroalimentari d’eccellenza, birrifici artigianali apprezzati in tutta Italii. Saranno presenti tanti giornalisti invitati a raccontare le straordinarie peculiarità e i punti di forza del sistema agroalimentare italiano.

Appuntamento il 27, 28 e 29 ottobre al Grand Hotel Villa Diodoro, a Taormina. Manca davvero poco e sarà il momento di Taormina Gourmet 2018.Cooking show, verticali e masterclass incredibili, conferenze con i grandissimi del mondo del vino. E il mitico banco di assaggi con tantissimi vini da poter assaggiare. Anche quest’anno un programma ricchissimo. Di seguito il programma definitivo.

VENERDI 26 OTTOBRE Anteprima Taormina Gourmet

Forum, Palazzo Duchi di S. Stefano – ore 10 – Intesa Sanpaolo premia i migliori chef stellati della Sicilia

Cena d’Autore, Pizzeria La Botte, Piazza Santa Domenica 4 – ore 21 – Dieci grandi pizzaioli incontrano cinque grandi birre artigianali, ingresso € 50,00

SABATO 27 OTTOBRE

Vini e Birra. Le masterclass

Sala Giardino A

Ore 11, Kuaska e un tasting di birre gently sour – ingresso € 15,00

Ore 13, Birre italiane artigianali in lattina: la nuova controversa ma inarrestabile frontiera – ingresso € 15,00

Ore 15, Borgogno, degustazione verticale di Barolo – ingresso € 25,00

Ore 17, Con le birre artigianali siamo alla frutta!, masterclass con Luigi Schigi D’Amelio – ingresso € 15,00

Ore 19, Birre artigianali e cibi estremi, masterclass con Luigi Schigi D’Amelio – ingresso € 15,00

Sala Giardino B – Forum

Ore 13, FIC – Federazione Italiana Cuochi, Presentazione del congresso nazionale, marzo 2019, Catania – ingresso libero

Ore 15, Pomodoro di Pachino Igp,conosciamo “l’oro rosso” del Sud – ingresso libero con degustazione

Ore 17, Angelo Gaja: “Il futuro del vino” – ingresso libero su prenotazione

Ore 19, Il vino, volano di un territorio: incontro con sindaci e presidenti delle Strade del vino Cerasuolo di Vittoria, Etna e Noto – ingresso libero

Sala Belvedere

Ore 11, Verticale di Doc Etna Rosso Arcurìa – Graci – ingresso € 30,00

Ore 13, Verticale di Doc Faro Oblì – Tenuta Enza La Fauci – ingresso € 15,00

Ore 15, Fra Toscana e Sicilia nel segno di Giacomo Tachis: degustazione con l’Eterno e i Sodi di San Niccolò – ingresso € 20,00

Ore 17, Il Soave alla prova del tempo: verticale con il Salvarenza Vecchie Vigne di Sandro Gini – ingresso € 15,00

Ore 19, L’universo Grillo secondo Nino Barraco – ingresso € 30,00

Cooking Show

Sala Ristorante

Ore 11, Marco Baglieri: “Uovo 68”, Ristorante il Crocifisso – Noto (Sr) – ingresso € 10,00

Ore 12,30, Christian De Simone: “Maiale al quadrato”, Palmento di Feudi – Niscemi (Cl) – ingresso € 10,00

Ore 14, Adriano Pizzurro: “Arancina Mediterranea”, Sfrigola – Palermo – ingresso € 10,00

Ore 15,30, Masterclass di 6 diverse stagionature di Parmigiano Reggiano: da 24 a 144 mesi, Caseificio Malandrone – Pavullo nel Frignano (Mo) – ingresso € 15,00

Ore 17, Pietro D’Agostino: “Profumo di mare, profumo di sale”, La Capinera – Taormina (Me) – ingresso € 15,00

Ore 18,30, Pasquale Caliri: “Il gambero rosso riposa nel rosso più rosso”, Marina del Nettuno Yachting Club – Messina – ingresso € 15,00

Cena d’autore – Hotel Villa Neri – Linguaglossa, Una cena a sei mani con tre grandi protagonisti.

DOMENICA 28 OTTOBRE

Vini e Birra. Le masterclass

Sala Giardino A

Ore 11, Cinque annate del supertuscan Oreno – Tenuta Sette Ponti – ingresso € 20,00

Ore 13, Alcamo, una Doc in fase di rilancio: tasting di alcune tra le migliori etichette – ingresso € 15,00

Ore 15, Alla scoperta dei grandi vini delle Marche: degustazione con Angela Velenosi – ingresso € 15,00

Ore 17, Verticale di Lalùci, Baglio del Cristo di Campobello – ingresso € 25,00

Ore 19, Masterclass con Manuele Colonna, e le birre della Franconia – ingresso € 15,00

Sala Giardino B – Forum

Ore 15, Baladin, storia di un successo: Andrea Camaschella intervista Teo Musso – ingresso libero

Ore 17, Oscar Farinetti racconta: “Il cibo e il vino, il nostro petrolio” – ingresso libero

Ore 19, Sicilian Wine Awards, terza edizione. Premiazione dei vini migliori con degustazione delle etichette premiate – ingresso libero

Sala Belvedere

Ore 11, I grandi vini di Angelo Gaja raccontati da Daniele Cernilli ed Attilio Scienza – ingresso € 150,00

Ore 13, I vini essenziali di Doctor Wine: presentazione della guida 2019 con degustazione. A cura di Daniele Cernilli – ingresso € 15,00

Ore 15, Piemonte, Umbria e Campania: un Giro d’Italia con Riccardo Cotarella – ingresso € 20,00

Ore 17, Masterclass con i grandi vini austriaci – ingresso € 15,00

Ore 19, A tutto champagne: verticale della maison Bruno Paillard – ingresso € 30,00

Cooking Show

Sala Ristorante

Ore 11, Gianni Giardina e Andrea Laganga, “Guancia a guancia – Lu gargiularu”, Macelleria Giardina – Canicattì (Ag) – ingresso € 10,00

Ore 12,30, Roy Caceres, “Anti-pasta”, Metamorfosi – Roma – ingresso € 15,00

Ore 14, Elia Russo, “Millefoglie di capasanta con porcino etneo, riccio di mare, aria di caffè e doppio consommé di manzo”, Villa Neri – Linguaglossa (Ct) – ingresso € 10,00

Ore 15,30, Armando Codispoti, “Il Baccalà… da Oriente ad Occidente” – ingresso € 10,00

Ore 17, Alfio Visalli, “Time Food Fuori serie”, Blu Lab Academy – Aci S. Antonio (Ct) – ingresso € 10,00

Ore 18,30, Filippo Drago – Roberto Rubino, “Prima, la materia prima”, Degustazione guidata di pasta di qualità – ingresso € 10,00

Banco d’Assaggio (Sala Conferenze, Sala Bar e Sala Giardino), Cantine italiane ed estere, con bianchi e rossi per tutti i palati e produzioni agroalimentari di nicchia. Saranno presenti inoltre alcune tra le migliori birre artigianali, ore 15 – 22 – ingresso € 20,00

LUNEDI’ 29 OTTOBRE

Vini e Birra. Le masterclass

Sala Giardino A

Ore 11, I cru della Costa Toscana, Degustazione con i vini di un grande Terroir – ingresso € 15,00

Ore 13, Riedel, l’importanza della forma dei calici per esaltare i vini migliori. Degustazione con diverse tipologie di calici e 4 vini: Pinot Nero, taglio Bordolese, Chardonnay e Riesling – ingresso € 20,00

Ore 15, Tutti i segreti per bere al meglio una birra artigianale: una lezione dell’esperto Michele Galati – ingresso € 15

Ore 17, I diversi volti del Nero di Troia, Degustazione con i vini di Torrevento – ingresso € 15,00

Sala Giardino B – Forum

Ore 11, Scirocco Wine Fest: anteprima edizione 2019 con degustazione – ingresso libero

Ore 15, Guida Etna 2018-2019: presentazione e degustazione dei 23 vini imperdibili – ingresso libero

Sala Belvedere

Ore 11, Verticale Gattinara Tre Vigne – Travaglini – ingresso € 15,00

Ore 13, Verticale Guado al Tasso – Antinori – ingresso € 70,00

Ore 15, Il valore dei vignaioli, il lavoro dei distributori: incontro con degustazione. Caves de Pyrene, Proposta Vini e Teatro del Vino – ingresso € 15,00

Ore 17, Verticale di Barbacarlo – ingresso € 35,00

Cooking Show

