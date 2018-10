Da mercoledì 23 riparte su Rai 1 la fiction "I Medici 2"

Da mercoledì tornerà su Rai 1 la fiction I Medici 2. Protagonista questa volta sarà Lorenzo de’ Medici, interpretato dal 32enne inglese Daniel Sharman. Dopo il successo di pubblico ma non di critica della prima stagione, continuerà la storia dei signori del Rinascimento fiorentino.

Dove è stata girata “I Medici 2”

Le riprese della fiction, come era accaduto anche per la stagione d’esordio, sono state dislocate tra il Nord e il Centro Italia, tra la Toscana, il Lazio e la Lombardia. Il primo ciak è avvenuto in Lombardia tra Mantova e Sabbioneta, entrambi patrimonio Unesco. La troupe si è quindi spostata per le riprese in Toscana, a Volterrra e presso la Cattedrale e Palazzo Contucci a Montepulciano. Ma a trasformarsi in set della fiction anche il Duomo di Pienza e Palazzo Piccolomini.

Infine le scene si sono concluse nel Lazio, a Roma e più precisamente su Ponte Milvio e a Palazzo della Cancelleria, a Villa D’Este e Villa Adriana a Tivoli. Ciak anche al Castello Odescalchi a Bracciano e a Frascati a Villa Parisi.

I Medici 3

Intanto sono già iniziate le riprese de I Medici 3 e si parte dal terzo comune toscano, dopo Volterra e Pienza, scelto dalla produzione. Si tratta di Castelfiorentino e a svelarlo il suo sindaco che su Facebook ha mostrato le prime immagini dal set del Castello di Oliveto.