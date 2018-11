Vicino l'accordo con il tecnico ascolano, che potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore

Sei punti in undici giornate di campionato e un terzultimo posto che ogni giornata si allontana di più dalla zona salvezza. Questo il bilancio che ha spinto la dirigenza dell’Empoli a sollevare dall’incarico l’allenatore Aurelio Andreazzoli, a tre giorni dal netto 5-1 subito sul campo del Napoli.

L´Empoli FC rende noto di aver sollevato dall´incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Aurelio Andreazzoli ed i suoi collaboratori Giacomo Lazzini e Andrea Aliboni.

A mister Andreazzoli, protagonista con i nostri colori della splendida cavalcata che nella stagione passata ha permesso al club di tornare a calcare il palcoscenico della massima serie, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto.

Al contempo Empoli FC augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale.

Adesso, il favorito per la panchina toscana è Beppe Iachini, chiamato a un’altra corsa salvezza dopo averla centrata brillantemente lo scorso anno con il Sassuolo, salvo poi cedere le redini della squadra neroverde a Roberto De Zerbi a fine stagione. Da limare gli ultimi dettagli, ma l’annuncio sembra imminente. Si tratta del terzo cambio in panchina in questa Serie A dopo Genoa (Ballardini/Juric) e Chievo (Ventura per D’Anna).