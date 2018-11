La Camera ardente è stata allestita nella parrocchia Madonna di Lourdes di Piazza Ingastone, i funerali sono previsti per le 11 nella Cattedrale, come richiesto dai parenti

Si celebrano oggi nella Cattedrale di Palermo i funerali per le 9 vittime del maltempo a Casteldaccia, in Sicilia. Giornata di lutto cittadino, proclamata dal sindaco Leoluca Orlando, per le persone travolte dall’esondazione del fiume Milicia che sabato ha allagato una villetta abusiva in affitto, in cui cenavano due famiglie.

Strage Casteldaccia, a Palermo l’ultimo omaggio alle vittime

La Camera ardente è stata allestita nella parrocchia Madonna di Lourdes di Piazza Ingastone, nel centro storico di Palermo, dove ieri una folla di gente ha mostrato tutto il suo dolore.

I funerali sono previsti per le 11 di oggi nella Cattedrale, come richiesto dai parenti, e verranno celebrati da monsignor Giuseppe Oliveri, il vicario generale di Palermo e da monsignor Filippo Sarullo, perché l’arcivescovo Corrado Lorefice è all’estero. Lorefice, che si è detto “sconvolto e rattristato” per quanto accaduto, ha invitato tutti a dare una mano.