Avvistato da un elicottero, Giuseppe Liotta, il medico disperso nella zona di Corleone, in Sicilia, mentre si spostava per prestare soccorso dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sull'isola sabato scorso

Un elicottero ha avvistato in un vigneto di Roccamena (Pa), il cadavere di Giuseppe Liotta, il medico 40enne disperso nella zona di Corleone, in Sicilia, mentre si spostava per prestare soccorso dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sull’isola sabato scorso.

Corleone, trovato il cadavere del medico disperso

Giorni di fiato sospeso, speranze sempre più deboli del pediatra non si avevano tracce da 4 giorni, nonostante le ricerche incessanti, finché non sono stati rinvenuti i primi segni: il giubotto prima e l’auto poi.

Oggi il ritrovamento del corpo nel vigneto di un’azienda agricola allagata dal fiume Belice sinistro. Il cadavere è stato notato dall’equipaggio di un elicottero della polizia di Stato, che è poi sceso a terra per raggiungere a piedi il corpo.

Stamattina un gruppo di 50 volontari dell’ospedale dei Bianchi di Corleone, in cui lavorava Liotta, si era unito alle ricerche.