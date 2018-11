Lecce, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: un morto

La vittima è Gabriele Cosma, 19 anni, figlio di uno dei titolari

Due persone sono rimaste ferite e una è morta per una violenta esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio dei fratelli Cosma, ad Arnesano, in provincia di Lecce. La vittima è Gabriele Cosma, 19 anni, figlio di uno dei titolari, che spesso aiutava il padre in azienda.

I due operai feriti si trovavano all’interno del capannone al momento della deflagrazione. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno provocato l’esplosione intorno alle 8:30 di stamattina. Immediato l’intervento si vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118 sul posto dell’incidente, nella zona “Mater Domini”, tra Arnesano e Lecce.