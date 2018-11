Grande attesa per il big match in vetta alla classifica tra Palermo e Pescara, in programma domenica sera

La Serie B torna in campo per la dodicesima giornata, che potrebbe avere importanti ripercussioni sulla lotta per le prime posizioni. Grande attesa, in particolare, per il posticipo tra Pescara e Palermo, vero e proprio big match tra le due squadre che, pur con le loro incertezze, hanno dimostrato di esser più attrezzate in questo avvio di stagione per la corsa sulla lunga distanza.

Ad aprire le danze, nell’anticipo del venerdì, Perugia e Crotone, con la sfida tra i due campioni del mondo Nesta e Oddo, mentre nel programma del sabato ci sarà il debutto in Cremonese-Livorno dei nuovi tecnici Rastelli e Breda, chiamati a guidare le due squadre rispettivamente ai playoff e alla salvezza.

I risultati della 12a giornata

Perugia-Crotone 2 – 1 FINALE Marcatori: 23′ p.t. Verre (P), 11′ s.t. rig. Simy (C), 20′ s.t. aut. Simy (P).

Ascoli-Padova 2 – 3 FINALE Marcatori: 20′ p.t. Ngombo (A), 27′ p.t. Bonazzoli (P), 15′ s.t. Capello (P), 34′ s.t. Mazzocco (P).

Carpi-Benevento 2 – 2 FINALE Marcatori: 9′ s.t. Letizia (B), 25′ s.t. rig. Coda (B), 41′ s.t. Concas (C), 45’+3 s.t. Arrighini (C).

Cremonese-Livorno 1 – 0 FINALE Marcatori: 31′ p.t. Brighenti (C).

Salernitana-Spezia 1 – 0 FINALE Marcatori: 15′ p.t. Bocalon (SA).

Cosenza-Lecce (sabato ore 18:00)

Brescia-Verona (domenica ore 15:00)

Cittadella-Venezia

Palermo-Pescara (domenica ore 21:00)

La classifica

Pescara 22

Palermo 21

Verona 18

Benevento 16

Lecce 16

Salernitana 16

Cittadella 16

Brescia 15

Ascoli 15

Perugia 14

Spezia 13

Crotone 12

Venezia 12

Cremonese 11

Cosenza 8

Padova 8

Foggia 8

Carpi 6

Livorno 5