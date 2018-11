Non semplici bambole ma vere opere d'arte

Bambole od opere d’arte? Guardando le nuove Barbie ad edizione limitata ci verrebbe da dire la seconda. La collaborazione tra Mattel e il Museo Yves Saint Laurent di Parigi si è infatti concretizzata con la fedele riproduzione di tre particolarissimi modelli iconici che hanno fatto la storia della moda e dello stile.

Barbie e Yves Saint Laurent: i tre modelli riprodotti

La casa di Barbie infatti ha realizzato bambole personalizzate che indossano ed abbinano, come sulle migliori passerelle, tre capi diventati simbolo della casa di moda francese. Adattato a un taglio di capelli in vero stile anni ’60, il primo abito ad essere stato riprodotto in miniatura è il tributo a Piet Mondrian, un modello smanicato disegnato nel 1965 che si ispira alle opere dell’omonimo artista. Completano il look le “Belle Vivier”, le décolleté in vernice nera con fibbia in metallo disegnate da Roger Vivier sempre nel 1965 e rese celebri da Catherine Deneuve che le indossò per la prima volta nel film di Luis Bunuel “Belle de Jour”.

E’ del 1968 invece la giacca safari con l’immancabile cintura a cerchi. Ripreso anche l’abbinamento a un altro pezzo iconico della collezione in mostra al Museo Sain Laurent, il cappello a falda larga sfrangiato. Il look viene inoltre rifinito con stivali alti e bermuda neri. L’ultimo modello è l’abito “Paris Rose”, datato 1983, che combina il top in raso rosa con ampio fiocco posteriore a una gonna lunga in velluto nero. Non sono stati nemmeno tralasciati i ricchi gioielli luccicanti che rispecchiano lo stile del periodo.

Le Barbie Yves Saint Laurent sono in vendita in edizione limitata al prezzo di 199 euro sul sito ufficiale dell’azienda statunitense.