Alla fine, Jimmy Butler ha vinto il suo personale braccio di ferro con la dirigenza dei Minnesota Timberwolves. L’ala, che aveva richiesto una trade a inizio settembre, ha ottenuto lo scambio tanto atteso, e si trasferirà ai Philadelphia 76ers, andando a comporre così un trio di altissimo livello con Joel Embiid e Ben Simmons.

Minnesota has agreed to a deal to send Jimmy Butler to Philadelphia for a package that includes Robert Covington and Dario Saric, league sources tell @ZachLowe_NBA and me.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 10 novembre 2018