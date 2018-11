Lo svizzero per la prima volta perde in due set una partita della fase a gironi del torneo di fine anno

Le ATP Finals di Londra si aprono con una grande sorpresa. Kei Nishikori, in una giornata non particolarmente ispirata, riesce a superare in due set un fallosissimo Roger Federer, che ha giocato una delle sue peggiori partite di quest’anno, con il punteggio di 7-6 (4) 6-3. Una serata molto complicata per lo svizzero, che si trova adesso obbligato a vincere martedì per sperare nel passaggio del turno.

Se la vedrà, nella sfida tra i perdenti del primo giorno, con Dominic Thiem, che ha ceduto, anche lui in due set, a un ottimo Kevin Anderson, particolarmente ispirato nel suo match d’esordio alle Finals. E anche a fine partita, quando ha dedicato un “Tanti auguri” collettivo, insieme al pubblico della O2 Arena, a sua moglie Kelsey.