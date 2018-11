"Anticamera della dittatura. Il Governo cadrà", aggiunge il leader di Forza Italia. "Sciocchezze da frustrati di sinistra", replica il ministro dell'Interno

“C’è un’aria di illibertà, siamo in una democrazia illiberale, anticamera della dittatura, se continua così”. Parla così ai giornalisti Silvio Berlusconi, riferendosi al Movimento 5 Stelle, il giorno dopo l’assoluzione del sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Dopo aver salvato l’Italia dagli eredi dei comunisti nel ’94 – ha aggiunto Berlusconi al congresso dei giovani di Forza Italia a Roma -, sono ancora in campo per dare un contributo al nuovo salvataggio dell’Italia”. Non tarda ad arrivare la risposta del leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini: “Dittatura? Sciocchezza da frustrati di sinistra“.

Berlusconi: “Democrazia illiberale” ma Salvini ribatte

Il leader di Forza Italia affonda il colpo. “Penso ci sia la certezza che il centrodestra rimanga unito – ha aggiunto – e che questo governo non possa durare. La Lega si accorgerà che non può tradire i suoi elettori e il Governo cadrà. A quel punto ci sono due possibilità o un mandato di governo al centrodestra che cerchi i voti in Parlamento per una maggioranza, oppure nuove elezioni”. “Io vado in fondo e sto qua per 5 anni, con il 30% o con il 50%“, ha precisato Matteo Salvini, riferendosi ai sondaggi sulla Lega. “Siamo a metà classifica come il Milan. Milioni di persone hanno fiducia in noi. Ma mai montarsi la testa quando le cose vanno bene, perché chi si loda si sbroda”. “Io ero un ‘cretino’ fino all’altro ieri – ha detto con ironia nel suo intervento alla scuola di formazione politica del Carroccio -, adesso sono diventato uno statista”. La replica di Salvini non si è fatta attendere e, A margine della sua visita a Eicma, il salone delle due ruote di Milano, il vicepremier leghista e ministro dell’Interno ha sottolineato: “Io certe sciocchezze le lascerei dire ai burocrati di Bruxelles e ai frustrati di sinistra. Chi parla di rischio dittatura in Italia non ha ben presente che l’Italia sta bene“. E ancora: “Mi dispiace che Berlusconi usi le parole che di solito usano i Renzi, le Boldrini e gli Juncker”.

Duro l’attacco del leader di Forza Italia al M5S. “Tutte le dichiarazioni del M5s, sinceramente, mettono preoccupazione – ha precisato -. Siamo dentro una democrazia che possiamo tranquillamente definire illiberale. Sono molto preoccupato”. Infine un avvertimento: “Vorrei far capire agli italiani che c’è un grande pericolo per il loro futuro, per la loro stessa libertà”. Silvio Berlusconi non si ferma. “Anche il Pd ha capito che siamo di fronte a un grave pericolo – ha detto – e le nuove persone che sono entrate e costituiscono i vertici del Pd credo che condividano le nostre preoccupazioni e guardino al futuro come a qualcosa che dobbiamo riportare alla libertà”.