Solo sesto al traguardo Sebastian Vettel, davanti al futuro compagno di squadra Leclerc

Il campionato del mondo è già in tasca da tempo, ma Lewis Hamilton non ha alcuna intenzione di tirare il freno. Nel penultimo gran premio del campionato di Formula 1, a Interlagos, il britannico si è messo alle spalle tutta la concorrenza, beneficiando di un contatto tra Ocon e Verstappen, che fino a quel momento conduceva la gara, e si è dovuto accontentare del secondo posto al traguardo.

Sul gradino più basso del podio la Ferrari di Kimi Raikkonen, che sta portando avanti il finale di stagione alla guida della Rossa con grande dignità prima del ritorno in Sauber. Solo sesto, invece, Sebastian Vettel, molto deludente nella seconda metà di campionato, davanti al futuro compagno di scuderia Leclerc. Appuntamento per l’ultimo GP stagionale ad Abu Dhabi, in notturna, tra due settimane.