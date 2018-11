Decisivo il punto ottenuto dal singolare di oggi, con il successo in tre set di Katerina Siniakova sulla Kenin

Erano le favorite della vigilia, e anche senza le migliori singolariste, Kvitova e Karolina Pliskova, le ceche sono riuscite a portare a casa la Fed Cup 2018. Nella finale contro gli Stati Uniti, sul cemento di casa della O2 Arena di Praga, la grande protagonista è stata Katerina Siniakova, che ha vinto i suoi due singolari, piazzando, nel primo match domenicale, il punto del decisivo contro la debuttante statunitense Kenin.

L’altra faccia della vittoria ceca è quella della veterana Barbora Strycova, arrivata all’ultima sfida di Fed Cup della sua carriera, e vincitrice anche lei nel suo singolare ieri, per dare il via al successo delle boeme. Niente da fare per gli USA, presentatisi a Praga con una formazione decisamente rimaneggiata, priva delle sorelle Williams, Sloane Stephens e Madison Keys.