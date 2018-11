"Una distruzione catastrofica", ha commentato su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump

Continua l’Apocalisse di fuoco in California. Secondo quanto affermano i soccorritori, sale a 23 il bilancio delle vittime provocate dagli incendi degli ultimi giorni, mentre sono ancora 110 i dispersi. Il numero degli sfollati sale a 300 mila in tutta la California.

Incendi in California, sale a 25 il numero delle vittime

Degli ultimi 14 cadaveri trovati, 10 si trovavano nella zona di Paradise, a Nord delle capitale Sacramento, che è stata completamente distrutta dal fuoco. Erano in casa 7 di queste vittime, mentre 3 all’esterno, probabilmente in cerca di una via di fuga a piedi o in auto. Altri 4 cadaveri sono stati trovati carbonizzati nelle proprie auto in diverse zona del Paese. Paura pure in alcune zone di Los Angeles, dove è in corso un’evacuazione di massa che riguarda migliaia di persone. Evacuata dai vip anche Malibu.

Per fronteggiare l’emergenza sono stati impiegati più di 2.200 pompieri e la Guardia Nazionale dello Stato ha inviato 100 truppe. “Una distruzione catastrofica“, ha commentato su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha invitato la popolazione interessata ad evacuare al più presto se non vuole essere sopraffatta dal fuoco.