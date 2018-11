Maltempo a Genova, frane e allagamenti: un disperso

La frazione di San Carlo di Cese è rimasta isolata per il cedimento della strada che la collega alla città. Una persona potrebbe essere stata travolta dalle acque

L’ondata di maltempo in Italia continua a creare danni. Le incessanti piogge delle ultime 24 ore a Genova hanno causato piccole frane e allagamenti. La frazione di San Carlo di Cese, in Val Varenna, è rimasta isolata per il cedimento della strada che la collega alla città. I vigili del fuoco stanno cercando una persona che potrebbe essere stata travolta dalle acque del torrente Varenna.

Sono più di 200 le persone isolate a causa della frana, che attendono la messa in sicurezza da parte dei tecnici per poter avere almeno un passaggio pedonale verso la città. Intanto continuano anche le ricerche sul corso d’acqua “perché nei giorni scorsi – spiegano i vigili del fuoco – si era notato un accampamento con una tenda lungo le sponde”.

#Genova #11nov, #vigilidelfuoco al lavoro per il #maltempo che ha colpito la provincia. 250 abitanti in loc. San Carlo di Cese sono isolati a seguito di una frana che ha interessato via Carpenara. In corso le ricerche di possibili dispersi sul greto del torrente pic.twitter.com/rnMKxIZgyY — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 11 novembre 2018





“Essendo stata trovata una porzione della tenda sono cominciate le ricerche lungo il greto – hanno detto i tecnici -. La perlustrazione viene fatta da due Soccorritori Acquatici Sa e dalla squadra di Multedo che sta scendendo lungo il corso d’acqua”.

Vigili del fuoco, Aster e Ireti stanno lavorando per permettere a più presto il transito pedonale in sicurezza. Da lunedì mattina sarà messo a disposizione da Amt un bus navetta da e verso Pegli. Da sabato sera è stato allestito un presidio medico nella zona, spostato domenica nell’ex scuola comunale di San Carlo di Cese.