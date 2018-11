La denuncia del consigliere dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli: "Condizioni inaccettabili". Avviata inchiesta interna

Una donna intubata è stata ritrovata coperta dalle formiche all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Lo ha denunciato con un video postato sui social, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le segnalazioni di cittadini. “Dopo la nostra denuncia, il direttore sanitario Giuseppe Matarazzo ha chiuso la stanza del reparto di Medicina per la bonifica e la pulizia dove, come denunciano le immagini, sono inaccettabili le condizioni della paziente” dice Borrelli. Il direttore ha aperto una inchiesta interna.

Napoli, paziente con formiche addosso in ospedale

Dopo la diffusione del video sono giunti in ospedale anche i carabinieri del Nas, che, secondo quanto si apprende, hanno effettuato un’ispezione nella stanza in cui era ricoverata la donna. Secondo i militari le formiche potrebbero essere entrate da una crepa nel muro. La Regione Campania fa sapere in una nota di aver sospeso medici e infermieri come misura cautelare.