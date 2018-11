Roma, al via il Referendum Atac sul servizio pubblico

Pd e Forza Italia a favore del "Sì", contrari M5S e Atac Bene Comune, che sono per il mantenimento del servizio in mano pubblica

Parte alle 8 di domenica 11 novembre il referedum sulla liberalizzazione del servizio pubblico a Roma. Le urne rimarranno aperte fino alle 20 e lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura. Sono 2,4 milioni i romani chiamati al voto. Il referendum è stato promosso dai Radicali italiani e Radicali Roma e dal Comitato “Mobilitiamo Roma”. Pd e Forza Italia si sono schierati a favore del “Sì”, contrari invece M5S e Atac Bene Comune, che sono per il mantenimento del servizio in mano pubblica.

Due le domande del referendum. Gli elettori dovranno scegliere se affidare i servizi di trasporto tramite gare pubbliche e se creare creare nuovi servizi di trasporto collettivo non di linea con app o a richiesta. Verranno usati gli stessi seggi delle politiche e delle amministrative, gli elettori vi si dovranno recare con un documento di identità e la tessera elettorale. L’elettore avrà due schede relative ai due quesiti e dovrà barrare il Sì o il No.

Domanda 1. “Volete voi che Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia mediante gare pubbliche, anche ad una pluralità di gestori e garantendo forme di concorrenza comparativa, nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e della ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio?”

Domanda 2. “Volete voi che Roma Capitale, fermi restando i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo ovvero su gomma e rotaia comunque affidati, favorisca e promuova altresì l’esercizio di trasporti collettivi non di linea in ambito locale a imprese operanti in concorrenza?”

Il problema del quorum. Dal momento che si tratta di un referendum consultivo e non vincolante, dal Campidoglio fanno sapere che è necessario raggiungere il quorum del 33,3%, cioè un terzo degli aventi diritto, pari circa a 760mila elettori. affinché la consultazione sia valida. Il Comitato promotore invece ritiene che il quorum non debba essere applicato perché il referendum è stato proclamato il 31 gennaio 2018, giorno in cui è stato approvato il nuovo statuto del Comune di Roma che non prevede il quorum.Il nodo si scioglierà davanti al Tar, al quel il Comitato promotore si è riservato di ricorrere.

Favorevoli e contrari. Il futuro dell’Atac è in mano al referendum di oggi. La consultazione sulla municipalizzata che gestisce in house bus e metro della Capitale ha diviso l’opinione pubblica. A favore del Sì, Unindustria, Pd e Forza Italia, contrari invece i sindacati, il M5s, la Lega, Fratelli d’Italia e i movimenti di estrema destra come Casapound.