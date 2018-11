Due persone sono indagate per la misteriosa morte a Trieste di Marianna Pepe, 39 anni, ex campionessa di tiro a segno. Secondo le indagini, la sera prima della morte, Marianna sarebbe stata violentemente picchiata dal compagno davanti al figlio di 5 anni. Per sfuggire, ha chiesto ospitalità in casa di un amico, dove avrebbe assunto cocaina e forse anche farmaci. Poche ore dopo, l’ex campionessa è morta.

Morte di Marianna Pepe, ci sono 2 indagati

È giallo sulla morte di Marianna Pepe. Fino alla domenica precedente al decesso l’ex campionessa e caporalmaggiore si trovava a piazza Unità con la divisa dell’Esercito alle celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate, in occasione del Centenario della Grande Guerra, evento in cui era presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Si attendono i dati dell’autopsia fissata già per martedì prossimo, ma da quanto emerso finora è possibile che la morte di Marianna Pepe sia stata provocata da un mix di droga e farmaci.